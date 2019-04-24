3 مايو.. الحفل الأول لتامر حسني في جامعة القاهرة

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الأول في كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 3 مايو، وتتوافر بطاقات الدخول في غرفة اتحاد طلاب كلية الطب. الدخول في غرفة اتحاد طلاب كلية الطب. يذكر أن تامر ينطلق بجولة غنائية جامعية التي بدأها بأكاديمية الدلتا في المنصورة والأكاديمية البحرية في الإسكندرية، والتي شهدت حضورًا كثيفًا من جمهوره، وقدم لهم باقة غنائية منوعة من ألبوم "عيش بشوقك" وأبرزها "ناسيني ليه، كفاياك أعذار، عيش بشوقك، 100وش".

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