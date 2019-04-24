شاهد.. إليسا تتخطى حاجز المليون مشاهدة بفيديو "كرهني" عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "كرهني" للفنانة إليسا، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: علي المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع، كاميل خوري، والكليب من

إخراج: إنجي جمال.

يذكر أن إليسا، طرحت آخر فيديو مصور لأغنية "شمس العيد" واقترب عدد مشاهداتها من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان: روميو لحود، توزيع: كاميل خوري.