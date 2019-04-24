حوار بين أحمد أمين وصلاح عبدالله بسبب "بسنت ودياسطي"

نشر الفنان أحمد أمين، صورة له مع شخصية "دياسطي" الكرتونية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، وهذه الشخصية كان قد قدمها الفنان صلاح عبدالله، في الكرتون الشهير "بسنت ودياسطي".
وعلق أمين على الصورة قائلًا: "دياسطي، من أحب الشخصياتلقلبي، واحشني يا عم صلاح".
ورد الفنان صلاح عبدالله على أحمد أمين، قائلاً: "وأنت وبسنت واحشني جداً ياحمادة، وعلى فكرة والله العظيم مبروحش حتة إلا وكل اللي يشوفني يسألوني مفيش أجزاء تانية
جدير بالذكر أن "بسنت ودياسطي"، مسلسل كرتوني شهير، حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، وتم تقديم عدة أجزاء منه، وهو بطولة حنان ترك وصلاح عبدالله، من تأليف أحمد أمين.
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