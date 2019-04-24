كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "mbc مصر" تكشف تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قناة "mbc مصر" عن تفاصيل برنامج "رامز في الشلال"، الذي يُقدمه الفنان رامز جلال، في شهر رمضان المُقبل، وذلك حسب بيانٍ صادر من قِبل القناة.

وﯾبدأ "المقلب" ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدي جزر شرق آسيا، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف، بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.