بالصور: ضرة أنغام تفجر مفاجأة: علاقتي بزوجي السابق كويسة

اكدت ياسمين عيسى انها لم تتعمد الإساءة لطليقها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج المطربة أنغام، بعد تداول مقطع فيديو لها من عيد ميلادها، وهي ترقص على أغنية "أشوف فيك يوم"، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيد أنها تقصد أبو أولادها.

ياسمين نشرت صورة لطليقها أحمد إبراهيم عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها برسالة طويلة موجهة للجميع طلبت فيها إغلاق ملف الأزمات مع طليقها، وقالت: أحب اوجه للميديا والصحافة والناس رسالة خاصه، بالنسبة للفيديو المنتشر في عيد ميلادي وسط أهلي وأصحابي غير صحيح ما تم نشره انى اوجه رسالة لأحمد بأغنية معينه.

تابعت قائلة: في ٥ أغاني اشتغلوا وقت التورتة ومش عارفه ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست او منشن او تاج ليه او ليا، اولا انا واحمد علاقتنا كويسه وراجل محترم ولم يتخلى عن مسؤوليته تجاهي وتجاه اولاده في أي لحظه كعادته وكفاية مغالطه ومزايده وتعليقات على حياتنا الشخصية وتجاوز في الالفاظ السخيفة وأي تعليق غلط او مستفز بيضر ولادنا. كفاية بقي.

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يذكر أن ياسمين عيسى كشفت مؤخرا كواليس اللحظات الأخيرة قبل طلاقها من والد أطفالها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مؤكدة أنها تجاوبت مع وساطات بعض الأقارب والأصدقاء المشتركين لحل الخلافات التي نشبت بينهما عقب إعلان زواجه على المطربة أنغام، ولكنها قررت وقف كل المفاوضات وأصرت على الطلاق عقب ما وصفته ب"مهزلة" ظهوره مع أنغام في حفل إطلاق ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا".

ياسمين عيسى أكدت أن الطلاق تم بصورة ودية، وحدث اتفاق على كل ما يخص حقوقها الزوجية وحقوق أطفالها، وباتت دعواها أمام القضاء لطلب "الطلاق للضرر" ملغية، مشيرة إلي أنها احتفظت بحضانة أولادها، كما تم تنظيم كيفية رؤية والدهم بصورة منتظمة حرصا على حالتهم النفسية.

وكان احمد.ابراهيم قد اكد في فيديو مباشر عبر الفايسبوك انه لا يزال يحب زوجته ويتمنى أن تعود إلى المنزل.