إليسا تطرح كرهني عبر قناتها الرسمية على يوتيوب

بعد عدة تأجيلات طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة «كرهني»، وذلك بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديو يوتيوب، وحصدت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة خلال الساعات الأولى من طرح الأغنية، واقتربت من الـ100 ألف مشاهدة.

وكانت إليسا أعلنت صباح اليوم أن الأغنية ستطرح بمنتصف اليوم، وذلك بعد أن قررت الجهة المسؤولة عنه طرحه بعد أن تم تأجيله لعدة أيام، ويعد هذا الفيديو كليب هو الثاني لإليسا من ألبومها الجديد «إلى كل إللي بيحبوني»، الذي طرحته خلال الأشهر الماضية وأثارت بسببه ضجة كبيرة بسبب إعلانها إصابتها بالسرطان وتلقي العلاج خلال الأشهر الماضية.

وأحيت إليسا عددًا من الحفلات الغنائية خلال الأشهر الماضية، وأعلنت لجمهورها منذ عدة أيام أنها ستشارك جمهورها بتونس والمغرب عددًا من الحفلات الغنائية خلال فصل الصيف المقبل.

وضم ألبوم إليسا 16 أغنية وهي: «إلى كل إللي بيحبوني وكرهني ومفيش أسباب ونفسي أقوله وأنا وحدة ولسه فيها كلام وحكايات وارتاح وعيش وبين قلبي وقلبك ومريضة اهتمام وبينا نعشق وأنت معي وكتيرة عليه وعالمخفي وعينيا دي ووحشتوني».



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شاهدي الأغنية :