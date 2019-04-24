مصادر: عداء بين والدة محمد رشاد وزوجته مي حلمي والخصام سيد الموقف

عاد الفنان محمد رشاد نجم برنامج «أراب آيدول» من دبي برفقة زوجته مي حلمي، بعدما قضى هناك أسبوعيْ إجازةِ شهرِ العسلِ؛ حيث احتفل الاثنان بزفافهما منذ عدة أيام داخل إحدى الفيلات بالقاهرة.

وأكد مصدر مقرب من رشاد أن النار مشتعلة بين والدته وزوجته، التي كانت رافضة لهذه الزيجة منذ البداية، لكن رشاد هو ما أكد لها أنه متعلق بمي ولن يتركها.

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وأضاف المصدر أن والدة رشاد زارته مرة واحدة فقط في منزله الجديد بالقاهرة، ولم تتحدث مع زوجته، فالخصام هو سيد الموقف بينهما، وهذا ما أغضب مي التي طلبت من رشاد حل الأزمة، خاصة وأنها لا تشعر بالراحة مما يحدث.

يذكر أن مي حلمي ومحمد رشاد قد تزوجا بعد عدة أزمات، حيث تم إلغاء زفافهما مرة سابقة، وأصبحا منذ هذه اللحظة حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.