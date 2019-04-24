كريم عبد العزيز ينشر صورة لطفلية لأول مرة والجمهور يعلق: «شبهك»

فاجأ الممثل كريم عبد العزيز جمهوره بنشره صورة لطفليه ملك وعلي، حيث قام كريم بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه على «تويتر» ليضع صورة طفليه، وتلقّى تعليقات كثيرة من جمهوره الذي أكد الشبه الكبير بينه وبينهما.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز ينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، ويشاركه في بطولته نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء الأول ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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كان آخر أفلام كريم عبد العزيز «نادي الرجال السري» حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات مرتفعة، وهو من بطولة غادة عادل وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، والعديد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأحمد أمين وهشام ماجد، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.