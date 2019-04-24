حالة نادرة وغريبة.. طفل يولد من دون جلد وإليكم التفاصيل الصادمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:55 مساءً - شهد أحد مستشفيات تكساس في الولايات المتحدة الأميركية حالة ولادة فريدة من نوعها. فقد أذهل الأطباء بالنقص الذي عاناه المولود الجديد جاباري غراي.

وتبين أنه ولد من دون جلد على كامل جسمه باستثناء رأسه وفخذيه. وأشارت صحيفة San Antonio Express News إلى أنّ الأم بريسيلا مالدونادو لم تتمكن من حمله.

ولفتت في تقرير لها إلى أنها لم تعاني من أي تعقيدات خلال الحمل وأن المولود يحتاج إلى الكثير من عمليات زراعة الجلد.

وعلى الإثر تمّ نقله إلى مستشفى خاص بالأطفال من أجل علاج مرضه النادر، وتم لف جسمه بالضمادات وتغذيته بواسطة أنبوب عن طريقة أنفه.

وقالت الأم: “أمضى الكثير من الوقت منذ ولادته في المستشفى ولم أتمكن من حمله سوى مرتين”.

وخضع الوالدان لفحوصات جينية ورأى الأطباء أن حالة الطفل قد تكون ناجمة عن مشكلة وراثية.

وأشاروا إلى أنه لا وجود لأي علاج باستثناء الأدوية المسكنة للألم والمكافحة للالتهابات. ويشار إلى أن هذه المشكلة تطال 20 طفلاً حديثي الولادة من أصل مليون في الولايات المتحدة.

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