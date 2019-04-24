إصابة عادل إمام بوعكة صحية ونقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري عادل إمام، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في سرية تامة.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها الزعيم، خاصة أن أسرته فرضت سراجًا من السرية على وضعه الصحي، كما أنها رفضت زيارة العديد من أصدقائه المقربين خلال الفترة الماضية.. وفقًا لمجلة «لها».

وذكرت مصادر أن الفنان عادل إمام، كان من المقرر أن يحضر عرض مسرحية «الملك لير»، خلال الأيام الماضية؛ لتهنئة صديقيه يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي وباقي نجوم العمل، لكن الوعكة الصحية التي ألمت به منعته من حضور العرض، كما منعته من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عادل إمام، كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «فالنتينو»، لكن توقف العمل بشكل مفاجئ ليعلن صناعه خروجه من السباق بشكل رسمي رغم تصوير 40% من أحداثه، ولم يعلن صناع العمل موعد نهائي لاستئناف تصويره أو موعد عرضه، وهل سيشارك في السباق الرمضاني 2020 أم سيتم عرضه خارج السباق.