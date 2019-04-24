خبيرة في لغة الجسد تفضح خلافات الأمير هاري وشقيقه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت خبيرة في لغة الجسد عن بوادر خلاف بين الأمير البريطاني هاري، وشقيقه ويليام، وذلك من خلال لقطان لهما في مناسبة قداس عيد الفصح، بدا من خلال سلوكهما داخل الكنيسة.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلت عن خبيرة الجسد قولها: إن الأمير هاري دخل الكنيسة قبل ويليام، ما أشار إلى احتمالات وخلاف بينهما حيث بدا هاري كأنه يتجنب أو يتفادى أخاه.. وسار دوق ساسكس قبل شقيقه في ممر الدخول لكنيسة القديس جورج في وندسور، ما أثار تكهنات بأنهما متنازعان.. كان منظرهما في عيد الفصح أشبه بالغرباء.

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الخبيرة أضافت أن هذه الشكوك، تعززت أكثر مع بقاء هاري بمفرده في الكنيسة دون أن ينضم إلى ويليام وزوجته في الكنيسة، مع اقتراب ميجان، زوجة هاري من وضع مولودهما الأول.

وفي الوقت الذي شوهد فيه الأمير هاري يتحادث مع ابنة عمه، السيدة تيندال، إلا أن أي حديث لم يدر مع شقيقه، ما ضاعف الشائعات بحدوث صدع محتمل بين الاثنين.

وتابعت: بدا هاري حريصاً على تجنب دوق كامبريدج الأمير ويليام.. مشيرة إلى أن هاري كان في المقدمة يستقبل الضيوف، ولكن عندما اقترب من ويليام ابتعد عن المضيفين، وسار بعيداً عن شقيقه.. ومن ثم بدا وكأنه ينسحب من أمام ضيف ثانٍ ويعود إلى جوار الحائط، حيث شوهد واقفاً ورأسه إلى أسفل ويشيح بنظره بعيداً.

واختتمت بالإشارة إلى أن السلوك الأخير يتناقض مع مظاهر الأخوة التي بدت في السنوات السابقة، حيث أظهرا الروابط القوية بينهما.. وقالت: لا شك أن مشاهدتهما معًا غالباً ما تخلق ابتسامة لدى محبي العائلة المالكة، لكن الوضع الحالي من غياب التواصل، سيضاعف من الشائعات التي تتكلم عن صدع بين الاثنين.