انت الان تتابع تفاصيل خبر رواية "بريد الليل" لهدى بركات تحظى بـ"البوكر" العربي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:50 مساءً - فازت رواية "بريد الليل" للكاتبة اللبنانية هدى بركات بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر " لعام 2019، في دورتها الـ12، خلال حفل بأبوظبي، مساء الثلاثاء.

وقال شرف الدين ماجدولين، رئيس لجنة التحكيم، وفق بيان للجنة، إن رواية "بريد الليل" تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي.

وتتضمن الرواية "حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم، لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء، من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّيين المشردين" بحسب الكاتبة.

وتقدر قيمة الجائزة بـ50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

وبيعت حقوق ترجمة الرواية، وستصدر النسخة الإنجليزية عن دار "وانورلد" في المملكة المتحدة عام 2020.

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وتنافست 6 روايات في القائمة القصيرة للجائزة لكتّاب من الأردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر والمغرب.

المرشحون حصلوا على جوائز مالية بقيمة 10 آلاف دولار لكل كاتب؛ وهم كفى الزعبي، وشهلا العجيلي، وعادل عصمت، وإنعام كجه جي، ومحمد المعزوز.

والجائزة العالمية للرواية العربية سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة الرسمية "مؤسسة جائزة بوكر" في لندن.

جدير بالذكر أن هدى بركات ولدت في بيروت عام 1952، وعملت في التدريس والصحافة وتعيش حالياً في باريس.

أصدرت بركات ست روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية بالإضافة إلى كتاب يوميات.

وشاركت في كتب جماعية باللغة الفرنسية، وتُرجمت أعمالها إلى العديد من اللغات.