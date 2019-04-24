يسرا محنوش تقولها بالحرف الواحد: يا قلبي خلص

أطلقت النجمة التونسية يسرا محنوش كليب أغنيتها الجديدة “يا قلبي خلص” الذي صورته مع المخرج جميل جميل المغازي في العاصمة المصرية القاهرة، واستغرق العمل عليه عدّة أيام.

مليون ونصف من المشاهدات هو رصيد أغنية يسرا، بعد نحو عشرة أيام من طرحها، فالنجمة الشابّة التي تألقت في تقديم معظم اللهجات العربية، أرادت دخول البيت اللبناني في عملها الجديد الراقي الذي بدأ عرضه عبر كافة الشاشات العربية والمنابر الموسيقية الالكترونية.

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“يا قلبي خلص” الاغنية التي كتب كلماتها فراس جبران ولحّنتها يسرا بنفسها نقلها جميل جميل المغازي الى عالم الصورة بمشهدية راقية كشف خلالها عن موهبة يسرا التمثيلية. بدّلت يسرا في كليبها عددا قليلا من اللوكات البسيطة، مكتفية بإطلالة شبابية، لطالما اعتمدتها منذ بداية مشوارها الفني، فكمّلت باطلالتها جمالية النغم والاداء.

تعليقات كثيرة تلقّتها يسرا من النقّاد وأهل الإعلام الّذين أثنوا على جمالية عملها الفني الهارب من زمن الأصالة، الممزوج بروح الشباب العصرية، لتكون “يا قلبي خلص” تجربتها الثانية في الأغنية اللبنانية بعد “بنهار” التي حققت انتشارا لافتا في السابق.

من وجه آخر، تستعد يسرا لإحياء عدّة حفلات فنية في المرحلة المقبلة بين العراق، دبي وتونس، في الوقت الذي تزور فيه العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة الحالية، بهدف تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة وإنجاز بعض المشاريع الفنية المقبلة.