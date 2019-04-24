هدى حسين تسقط الأقنعة في "أمنيات بعيدة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعِد النجمة هدى حسين بأن مسلسلها الجديد "أمنيات بعيدة" سيكون متميزاً، وأن أحداثه ستبقي المشاهد في حالة شوق لتفاصيل الخطوط الدرامية ذات الإيقاع السريع. مؤكدة على أن صنّاع العمل يحرصون على عدم الإطالة غير المجدية سواءً في الحوارات أو في الصورة، إلاّ اذا استدعى الحدث ذلك.

وفيما تطرح حكاية العمل عدداً من القيم الإنسانية التي تتوضّح من خلال العلاقات المضطربة داخل البيت الواحد، تحمل الأحداث ألغازاً تتّضح تفاصيلها حلقة بعد أخرى. أما رسالة العمل فتهدف إلى إسقاط الأقنعة وتعرية أولئك الذين يقدمون أنفسهم بصورة مثالية كمفاتيح للخير في المجتمع وهم في الحقيقة أبواب للشر".

وتشير إلى أن المسلسل يضم عناصر بشرية كبيرة تتعامل مع بعضها لأول مرة مضيفةً: "ألتقي بعد طول غياب مع الممثل القدير جمال الردهان، ومع نجمات شابات يتعاونّ معي لأول مرة أمثال شيلاء سبت، وهنادي الكندري، ورهف العنزي. وهو أمر رائع، وعلى الطرف الآخر، هناك نجوم شبان منهم عبد الله الطراروة، وحمد العماني، وعبد العزيز مندني. كل ذلك ضمن حلقات تتضمن أحداث جميلة وخطوط مترابطة".

وتقول: "أجمل ما في العمل هذه التقنية الجديدة التي استخدمها المخرج المتمكن من أدواته محمد القفاص، الذي قدّم هذه المرة أسلوباً مختلفاً تماماً عن عملين سابقين جمعانا ببعضنا سابقاً، لذا فأنا متشوقة لمعرفة ردود أفعال المشاهدين إزاءه على شاشة MBC".

وفيما تعد الجمهور بأنها ستظهر هذه المرة بصورةٍ مختلفة عن أي عمل آخر. وفي شخصية تجسّدها للمرةِ الأولى وفيها الكثير من التناقضات، تشيد بما أسمته "أمانة المخرج محمد القفاص على النص وكذلك على الممثلين، مؤكدةً للجمهور أنهم أمام عمل مختلف بجميع المقاييس.

جمال الردهان.. أقدم شخصية فيها تنوعاً كبيراً يعطيني متعة

ويقول جمال الردهان: "تشرّفت أن أكون مع هذه الفنانة الكبيرة التي تربطني بها علاقة أخوة وزمالة قديمة، وشاءت الصدف أن يتأخر اللقاء كل هذا الوقت. وأوجه شكري للمخرج على اختياري للانضمام إلى هذا العمل."

يتابع : "شخصية سلمان التي أؤديها تتميّز بخطوط درامية ثرية، ولقد قمت بدراستها بالتعاون والتنسيق مع الكاتبة منى الشمري. فسلمان هو مزيج من شخصية متناقضة فيها نواح ٍ عدة. حيث لا يمكنك أن تكتشف ما إذا كان خيراً أم شريراً، طيباً أم خبيثاً، مغروراً أم متواضعاً".

وفيما يبدي سعادته بهذا التنوع في الشخصية، يقول أن الدور الذي يلعبه يمنحه متعة فنية كبيرة كممثل، لصعوبة أداء المشاهد المختلفة. ويتمنى أن يكون على قدر التحدي لينقل الشخصية للمشاهد بشكلٍ جيد أمام الكاميرا، مؤكداً على ثقته الكبيرة بالمخرج الذي يؤدي معه "السينما المُمسرحة"_على حد وصفه

حمد العماني... العمل مع هدى حسين متعة!

من جانبه يصف حمد العماني "نص "أمنيات بعيدة" بـ "الجميل جداً" لكونه يحمل أحداثاً مشوقة جذبته للإبحار بقراءته قبل أن يبدأ التصوير، وجعلني متحمساً بل طماعاً ليكون في عداد نجومه.

ويشير إلى أنه يجسد شخصية جديدة عليه، سيتركها مفاجأة للمشاهد ليكتشف أسرارها.

ويختم قائلاً: "العمل مع هدى حسين متعة، وكنت أتمنى هذا اللقاء منذ زمن بعيد، حتى آن أوانه أخيراً، وأعتبر أنني من المحظوظين لوقوفي أمامها في هذا المسلسل".

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الكاتبة منى الشمري.. أعطي ذوي الاحتياجات الخاصة هامشاً في أعمالي

وتشير الكاتبة منى الشمري أن "مسلسل "أمنيات بعيدة"، هو عمل معاصر يحمل فكرة جديدة غير مطروحة في الدراما الخليجية سابقاً. وهو يعتمد على الإيقاع السريع والإثارة والتشويق وتشابك الخيوط الدرامية". لافتة إلى أن: "المسلسل يريد القول أن الشر ليس فطرياً في الانسان بل هو نتيجة تراكمات وترسبات نفسية واجتماعية، تُفضي إليه، إذ نولد بفطرة سليمة وليس أشراراً، ولكل إنسان أسباب تغيّر هذه الطبيعة، لكن خلال المسلسل، سيشعر المشاهد بالحيرة، ما بين أن يتعاطف مع الشرير أو أن يكرهه".

وتتوقف الشمري مطوّلاً عند دور لطيفة، الشخصية الرئيسية في العمل، وهي إنسانة خيّرة تحظى بمكانة اجتماعية بارزة في المجتمع، لكن لديها جوانب مظلمة في حياتها". وتضيف: "هناك أمنيات مشوّهة قد نقاتل العمر كله كي نحققها، وهذا ما يطرح السؤال: "هل نؤيد تحقيق كل الأمنيات حتى لو كانت هذه الأمنيات شريرة؟"

وتستطرد: "سنلمس كذلك فكرة استماتة بعض الشخصيات من أجل تحقيق هذا النوع من الأمنيات بأي طريقة كانت. وسنرى نماذج من الثراء المستبدّ حين لا يشعر الغني بغيره ويتنكّر للجميع.. وسنشاهد كذلك نمطاً يمثّل الإنسان الفقير الذي قد تجعله ظروفه انتهازياً وتدفعه إلى الانتقام".

وتختم "أركّز على إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة هامشاً من أعمالي، فهي فئة مستبعدة من الدراما رغم أنهم شركاء في المجتمع، كما أنني لا أحب استخدام الكلام المعب~ر عن الحب بطريقة مباشرة بل أفضل صياغة هذا الكلام بعبارات أدبية راقية".

المخرج محمد القفاص.. هذه إضافة في رؤيتي الإخراجية

يشير المخرج محمد القفاص إلى أن "كل عمل فني أتصدى لإخراجه أعتبره بمثابة أول عمل لي، وقد أضفتُ إلى تجربتي في "أمنيات بعيدة" لمسة خاصة في الرؤية الإخراجية".

ويقول: "عندما تحمّلك نجمة كبيرة بحجم هدى حسين أمانة فنية، يجب أن تكون قادراً على حملها وأن تكون أهلاً لهذه الثقة".

ويؤكد ختاماً على إحدى أهم ميزات العمل ألا وهي "ترابطه بخيوط متصلة - متفرقة، إضافةً إلى أنه يعتمد على البطولة الجماعية من أعمار مختلفة.. لن أقول بأننا نقدم العمل الأهم في رمضان، لكنني أعد الجمهور بأننا سنكون رقماً صعباً".

الجدير بالذكر أن مسلسل "أمنيات بعيدة"، الذي كتبته منى الشمري ويخرجه محمد القفاص، يجمع إلى النجمة هدى حسين وجمال الردهان، كل من حمد العماني، هنادي الكندري، عبدالله الطراروة، شيلاء سبت، غدير السبتي، حصة النبهان، رهنف العنزي، أحمد السداني، اسماعيل الراشد، ياسة، عبد العزيز مندني، شيخة البدر وآخرين. وسيُعرَض على "MBC دراما" في شهر رمضان.