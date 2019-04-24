سميرة سعيد تُحيي ليالي الربيع خلال نيسان

تستعد الفنانة سميرة سعيد، لإحياء حفلتها الغنائية الثانية في طنجة 27 أبريل/نيسان الجاري، بعدما أحيت أولى حفلاتها ضمن جولتها المغربية في كازبلانكا، ومن المقرر أن تحيي حفل ثالث يوم 30 أبريل/نيسان في مازاكان.

وأجرت سميرة سعيد، عددًا من البروفات علي برنامج حفلها والذي يضم عدد كبير من أغنياتها القديمة والحديثة، إضافة إلى تقديمها عدد من الأغنيات باللغات الأجنبية.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال سميرة كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتي طرحتها على موقع يوتيوب، وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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