شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تخطيه المليار دولار.. فيلم Captain Marvel عكس كل التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شركة مارفل في السنوات الماضية السيطرة على الأسواق المحلية والعالمية، حيث طرحت العديد من الأفلام التي لايزال يتحدث عنها الجميع من حول العالم، خاصة عن الشخصيات الخارقة، التي وقع في حبها الصغير قبل الكبير.

وفى الفترة الأخيرة استغلت الشركة الدعاية لفيلمها الجديد Captain Marvel، لصالحها، وطرح يوم 6 مارس الماضى في مصر، و8 من نفس الشهر حول العالم، الذى يدورحول شخصية خارقة جديدة من شخصيات مارفل، والتي كشفت أحداث العمل أنها السبب في تكوين فريق Avengers.

واعتمدت الشركة على نجاح شخصياتها الخارقة من قبل في الترويج للفيلم الجديد، وتعد شخصية " Captain Marvel" هي الأولى من فريق " Avengers"، ولكن هذا هو أول ظهور لها، ودار الفيلم حول كيفية تحول شخصية " كارول دانفيرز" من مساعدة طيار، إلى بطلة خارقة تساعد الجميع، ليعيش العالم في سعادة وسلام، بسبب اختلاط دمائها مع دماء كائنة فضائية كانت تشاركها الطيران.

وبالرغم من تحقيق الفيلم إيرادات وصلت إلى مليار و 100 مليون دولار منذ طرحه، ألا أن الفيلم أفتقر إلى العديد من المكونات التي أدت إلى ظهوره بشكل ممل، وعكس كل التوقعات التي دارت حوله منذ بداية الإعلان عنه.

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Captain Marvel

الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين وهم برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، وغيرهم الذىن أدوا أدوارهم على أكمل وجه، ولكن لم تستطع بطلة الفيلم برى لارسون أن تضفى مميزات جديدة إلى الفريق.

ولكن اتفق الكثير أن العمل ما هو ألا مقدمة للشخصية الجديدة التي ستعيد ظهورها في أحداث الجزء الرابع والأخير "Avengers : Endgame" الذى سيطرح اليوم الأربعاء في مصر وبعض الدول العربية، ومن المقرر أن يصل إلى باقى البلاد حول العالم يوم 26 أبريل الجارى.

ولم يقدم الفيلم أي ميزة جديدة تضاف إلى أفلام مارفل التي ينتظرها المتابعين من حول العالم، ولكن الكشف عن العديد من الألغازمن خلال أحداث الفيلم منها أسباب فقدان عين العميل نيك فيورى الذى يعمل لحساب منظمة "S.H.I.E.L.D"، وتسمية فريق الـ " Avengers" بهذا الأسم.

وبالرغم من أن الفيلم حصل على تقييمات عالية على كلا من موقعى "imdb" و "Rotten Tomatoes"، ألا أن حتى المؤثرات البصرية، والشخصيات الفضائية التي ظهرت في الفيلم، والتنوع البصرى بين وجودها خارج وداخل كوكب الأرض لم تستطع إبعاد شبح الملل الذي تخلل إلى عقول المشاهدين.