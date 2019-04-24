شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ديو "اخلع".. أمينة تحيى حفل غنائي بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أمينة، لإحياء حفل غنائى غدا الخميس في الزمالك، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.
من ناحية أخرى انتهت أمينة من تصوير كليبها الجديد للديو "اخلع" مع المطرب أمير يزبك، والذى تم تصويره فى طبرجا، والذى تغنى فيه أمينة باللهجة اللبنانية والتى تغنى بها للمرة الثانية.
يذكر أن المطربة أمينة أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التى طرحته على "مزيكا" وحقق نسب مشاهدة عالية وهو من إخراج جميل جميل مغازى.
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