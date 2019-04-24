طليقة أحمد إبراهيم: توقفوا عن الإساءة له.. شخص محترم لم يتخل عني وعلاقتي به جيدة

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:01 مساءً - وجهت ياسمين عيسى، طليقة الموزع أحمد إبراهيم، رسالة إلى الإعلام والصحافة طالبتهم فيها بالتوقف عن التدخل في حياتها الشخصية.

نشرت ياسمين عبر حسابها على Instagram صورة لطليقها، وكتبت لتوضح أن كل ما نشر وكتب عن أنها قصدت توجيه رسالة خاصة له خلال احتفالها بعيد ميلاده برقصها على إحدى الأغنيات، غير صحيح. موضحة أن هناك 5 أغنيات تم تشغيلهم خلال حفل عيد ميلادها لكن البعض أصر على الحديث عن هذه الأغنية فقط.

تابعت حديثها مؤكدة أن علاقتها بطليقها أحمد إبراهيم جيدة للغاية وهو رجل محترم لم يتخل عن أي مسؤولية تجاهها وتجاه أولادهما.

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وطالبت الجميع بالتوقف عن الحديث عن حياتهما الخاصة لأن أي تعليق سيء يضر بأولادهما.

كانت ياسمين عيسى احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها ترقص على أنغام “أشوف فيك يوم” لعبد الفتاح الجريني

يذكر أن ياسمين عيسى حصلت على الطلاق رسميا من أحمد إبراهيم، مع احتفاظها بحضانة أولادهما، وذلك بعد زواجه من الفنانة أنغام.

يذكر أن زواج أحمد إبراهيم وياسمين عيسى استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، أما خبر زواجه من الفنانة أنغام انتشر يوم الإثنين 18 فبراير، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.