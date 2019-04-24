شاهد «لوك» قصي خولي الجديد.. هل اعجبك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل الفنان السوري قصي خولي على «لوك» جديد، حيث ظهر في صور جديدة نشرها عبر انستجرام بشعر أطول، وتسريحة مختلفة.

«لوك» قصي قسّم جمهوره ما بين فريق معجب بطلّته الجديدة، وآخر يرى أن تسريحته القديمة كانت أنسب له، في الوقت الذي توقع البعض أن تكون إطلالة النجم السوري الجديدة للشخصية التي يؤديها في مسلسله المنتظر «خمسة ونص».

Advertisements

يُذكر أن قصي خولي ينافس في المارثون الرمضاني المقبل بـ«خمسة ونص» الذي يشارك في بطولته أمام لنجمين معتصم النهار، ونادين نسيب نجيم، رولا حمادة، رفيق علي أحمد، تأليف وكتابة إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر.

من ناحية أخرى، شارك قصي خولي في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «هارون الرشيد» من إخراج عبدالبارى أبو الخير، وتأليف عثمان جحا، ويشارك قصي بطولته؛ كندة حنا، عبدالمحسن النمر، أسيل عمران، عابد فهد، وديما الحايك، حبيب الغلوم، ياسر المصري، كاريس بشار، سمر سامي، ديمة بياعة، ديمة الجندي، سحر فوزي، نضال نجم، إسماعيل مداح، ماهر مزوق، وغيرهم.