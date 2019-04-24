- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل الفنان السوري قصي خولي على «لوك» جديد، حيث ظهر في صور جديدة نشرها عبر انستجرام بشعر أطول، وتسريحة مختلفة.
«لوك» قصي قسّم جمهوره ما بين فريق معجب بطلّته الجديدة، وآخر يرى أن تسريحته القديمة كانت أنسب له، في الوقت الذي توقع البعض أن تكون إطلالة النجم السوري الجديدة للشخصية التي يؤديها في مسلسله المنتظر «خمسة ونص».
يُذكر أن قصي خولي ينافس في المارثون الرمضاني المقبل بـ«خمسة ونص» الذي يشارك في بطولته أمام لنجمين معتصم النهار، ونادين نسيب نجيم، رولا حمادة، رفيق علي أحمد، تأليف وكتابة إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر.
من ناحية أخرى، شارك قصي خولي في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «هارون الرشيد» من إخراج عبدالبارى أبو الخير، وتأليف عثمان جحا، ويشارك قصي بطولته؛ كندة حنا، عبدالمحسن النمر، أسيل عمران، عابد فهد، وديما الحايك، حبيب الغلوم، ياسر المصري، كاريس بشار، سمر سامي، ديمة بياعة، ديمة الجندي، سحر فوزي، نضال نجم، إسماعيل مداح، ماهر مزوق، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد «لوك» قصي خولي الجديد.. هل اعجبك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.