أغاني صدام حسين تتسبب في أزمة بجامعة عراقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت زارة التعليم العراقية تحقيقا في واقعة سماع أغاني للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في احتفالية بإحدى الجامعات العراقية.

قصي السهيل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمر بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في جامعة ديالى، بكلية القانون، التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بأغاني لصدم حسين.

السهيل انتقد الواقعة مؤكدا أن تكرار الحفلات التي تقام في الجامعات هو أمر خطير جداً وخاصة التي تمجد النظام الراحل.

Advertisements

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطعاً مصورا لطلبة كلية القانون في جامعة ديالى خلال حفل تخرجهم، وقد سمعت أنغام أغنية عراقية كانت تغنى أيام صدام حسين، وتسمى تلك الأغنية “ياكاع ترابج كافوري”.

ووفقا لـ”العربية” قال عميد كلية القانون الدكتور خليفة التميمي: تم تنظيم الاحتفال وتوجيه الطلبة بالالتزام بتعليمات الوزارة، وجرى التأكيد على أن يكون الاحتفال بمظهر أكاديمي بعيدا عن المظاهر غير المنضبطة، واستجاب الطلبة لتعليماتنا، وقد شكلنا لجنة لإدارة الحفل وحضّرنا كل مراسيم الحفل الرسمية ليتم توزيع جوائز على الطلاب المتفوقين.

وأضاف: بعد انتهاء المراسم الرسمية، غادرت وأساتذة الكلية ليكمل الطلبة الاحتفال، إلا أنهم شغلوا أغاني من موقع يوتيوب، وبما أن الأغاني تظهر تباعاً بشكل أوتوماتيكي، صدحت لمدة 15 ثانية أغنية “ياكاع ترابج كافوري” ليتم بعدها إيقاف تشغيل الأغنية.

كما أكد أنه شكل لجنة تحقيق على الفور، كما قامت رئاسة جامعة ديالى أيضا بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، لمعرفة ما إذا كان هناك تمجيد لحزب البعث وصدام حسين عبر تلك الأغنية.