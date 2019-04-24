القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأوسكار لن تغير قواعدها بشأن أفلام "نتفليكس"
أكدت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار أنها لن تغير معاييرها للترشح التي قد تستبعد شبكة "نتفليكس".
وتمسكت الأكاديمية بالشرط الثاني من نظامها، وهو أنه من أجل أن يكون الفيلم مؤهلا، يجب فقط عرضه في قاعة بلوس أنجلوس لمدة 7 أيام على التوالي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية بعثت برسالة إلى الأكاديمية تحذرها من انتهاك الحقّ في المنافسة، ولكن الأكاديمية قالت إنها تلقّت الرسالة وردّت عليها.
وأصبحت "نتفليكس"، في يناير/ كانون الثاني عضوا رسميا في جمعية الاستوديوهات الأمريكية، واشتدّت وطأة تهديدها لهوليوود إثر فوز "نتفليكس" بـ4 جوائز أوسكار، من بينها ثلاث جوائز رئيسية لـ"روما" من إخراج المكسيكي ألفونسو كوارون.
وكان المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج دشن حملة يقترح من خلالها ألا تعود الأفلام المنتجة من "نتفليكس" أو المعروضة على منصتها والمؤهّلة للترشّح لجوائز "أوسكار".
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