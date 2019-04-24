خاص بالصور- صدفة تغيّر حياة كارين رزقالله

تستعد الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزقالله لخوض منافسة جديدة مع بداية شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مسلسل يحمل عنوان “انتِ مين” سيعرض عبر شاشة MTV.

“رزقالله” التي بدأت بتصوير العمل مع بداية شهر شباط/فبراير الفائت، كشفت في لقاء مع موقع “الخليج 365” أنها وصلت الى المرحلة الأخيرة من تصوير المسلسل حيث أن فريق العمل سينتهي من التصوير في أول أسبوع من الشهر الفضيل.

كارين لفتت ان العمل جارٍ تصويره في عدة مناطق لبنانية منها صيدا، الجيه، كفرحباب، ساحل علما، بيروت، الحمرا والروشة.

ورداً على سؤال هل يتضمن العمل وجوهاً جديدة، أكدت انها ضمت الى العمل وجهين لديهما تجارب قليلة سيلعبان ادواراً صغيرة في “انتِ مين”.

وحول تفاصيل العمل، كشفت كارين لأول مرة عن جزء بسيط من القصة التي تدور حول صدفة تجمع شخصين كل واحد من عالم مختلف عن الآخر. والصدفة هي عبارة عن صورة مشتركة بينهما تدفعهما الى البحث عن الحقيقة التي ستأخذهما الى عالم لن يخطر على بالهما وسيكتشفان حقائق جديدة في حياتهما.

كارين أشارت ان العمل واقعي بإمتياز وقالت: “مهضوم وناعم فيه حزن ووجع وفيه من كل شي هالسنة”.

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ورداً على سؤال كيف تصف شعورها مع اقتراب شهر رمضان؟ أكدت أنها متحمسة جداً مع بعض الخوف خاصة انها تقدّم شيئاً جديداً ما يشعرها ببعض القلق وتتساءل “هل الجمهور سيحب العمل أم لا”، “هل ستخيب أمله أم لا”، “هل سينجح المسلسل أم لا”. ولفتت كارين الى أنها قامت بجهد كبير لتنفيذ العمل وحرصت على كل التفاصيل لذا تخاف ان تخيب أمل الجمهور الذي ينتظرها في هذا الشهر ويحملها مسؤولية كبيرة.

أخيراً تمنت كارين عبر موقع “الخليج 365” ان يحب الجمهور العمل. وشددت أنها متحمسة ايضاً لمتابعة باقي المسلسلات التي ستبصر النور في الشهر الفضيل.

وكانت محطة الـMTV قد بدأت بعرض برومو المسلسل حيث ظهرت كارين في أحد المشاهد وهي جالسة أمام المرآة وتحدّث نفسها عن حياتها، فتردد عبارة: “أنا منحوسة.. حتى الانتحار ما ظبط معي”.

ففي بضع ثوانٍ، أعطت كارين المشاهدين لمحة عن مضمون المسلسل الذي ستقدمه، مستعرضة المصاعب التي تواجه البطلة (الدور الذي تجسده كارين) والتي بدورها تلجأ للانتحار بهدف التخلص من هذه المشاكل.

الجدير بالذكر أن هذا العمل تلعب فيه الممثلة كارين رزق الله دور البطولة الى جانب الممثل عمار شلق ونخبة من نجوم التمثيل ابرزهم عايدة صبرا، جوليا قصار، أسعد رشدان، نيقولا دانييل وغيرهم وإخراج ايلي حبيب.

نعرض عليكم صورتين حصريتين من كواليس التصوير: