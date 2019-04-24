ما حقيقة زواج رضوى الشربيني من المُصمم بهيج حسين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جملة من المدائح في حق مصمم الأزياء الشهير بهيج حسين، الذي قالت عنه: إنّ ما يُميّز تصميماته هو التفاني والوقت والفكر غير التقليدي الذي يعتمد عليه لتكون القطع المصممة ذات "ختم جودة".
وعن عرضه الذي قدّمه في القاهرة مساء أمس، تابعت الشربيني في لقاء مع "فوشيا": "مبروك يا حبيبي، بحبه جدًا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي، ألف مبروك عليك يا بهيج"، لافتة إلى أنّه صمم لها فستان زفافها.
وعن الشائعات التي أثيرت عن زواجه بالإعلامية المصرية، رد بهيج حسين على سؤال لـ "فوشيا" بقوله: "رضوى أختي الصغيرة"، لينهي بذلك الجدل الذي أثير حول علاقتهما.
وكان مصمم الأزياء بهيج حسين ظهر في جلسة تصوير مع الإعلامية رضوى الشربيني لصالح إحدى المجلات الأجنبية، وفي أعقاب ذلك ردّد البعض أنباء عن زواجهما.
وبجانب تقديمها برنامج "هى وبس" التلفزيوني، فإن المذيعة رضوى الشربيني تستعد لطرح خط أزياء خاص بها، بالشراكة مع مصمم الأزياء بهيج حسين.
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