بهيج حسين يغامر بالبساطة والجرأة في عرض أزياء ربيع 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت كاميرا "فوشيا" كواليس حفل عرض أزياء المصمم المصري بهيج حسين للعام 2019، الذي حمل عنوان Mirrors المرايا، وقدّم خلاله 45 قطعة متنوعة ومتميزة من الأزياء التي اعتمدت على البساطة في تصميمها، وذلك بحضور عدد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وكشف بهيج حسين في لقاء مع "فوشيا" عن سبب تسمية العرض بـ"المرايا"، لافتًا إلى أنّ الفكرة مستوحاة من كون المرآة هي أساس مهم جدًا لدى المرأة، تستطيع من خلالها رؤية جمالها، إيجابياتها وسلبياتها؛ وهو ما جعله يختار تلك التسمية.

وأشار حسين إلى أنّ القطع التي تم عرضها تمتاز بالجرأة؛ ما جعله يتخوف من الفكرة، لكنه إلى جانب ذلك اعتمد على البساطة في التصميم.