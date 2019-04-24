حمدي الميرغني يكشف تفاصيل قصة حبه مع إسراء

كشف نجم مسرح مصر حمدي الميرغني، تفاصيل قصة حبه لزوجته الممثلة اسراء عبد الفتاح، وبداية تعارفهما في مسرح مصر وربطتهما صداقة بحكم الزمالة.

وأشار الميرغني خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، إلى أن علاقتهما في البداية كانت لا توحي بأنهما سيرتبطان.

واستذكر حمدي أولى بداية تعارفه على اسراء قائلا "إسراء البنت المدللة بنت باباها، ومعاها عربية وتعرفنا عليها في مسرح مصر وفي الفترة دي كنا بنصور في المنصورية وهي الوحيدة اللي كانت بتيجي بعربية واحنا كنا بنركب ميكروباص الإنتاج".

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ذكرياته مع السمك

وأضاف من ذكرياته الأولى لتعارفه مع إسراء، "محمد عبدالرحمن، كان معاها في مركز الإبداع ويعرفها قبلنا، وقال تعالوا نركب معاها وركبنا معاها وكنا بنتكلم بطبيعتنا واحنا قاعدين عدينا على محل سمك قولنا من زمان مأكلناش سمك، قالت انزل أجيب لكم سمك، ومصعبتش علينا واستقطعناها وخليناها تاني يوم جابت لنا كفتة".

واعترف نجم مسرح مصر بأن شرارة حبه لإسراء اشتعلت بعد سفرهما الى الكويت، ثم اعترف لها بحبه بعد عودتهما الى مصر حيث طلب منها مقابلته وطلب يدها للزواج.

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ولفت إلى أن إسراء أنهت كل ترتيبات عقد القران خلال سفره إلى تايلاند لتصوير مسلسل "في اللالا لاند" مع الفنانة دنيا سمير غانم، مشيرًا إلى أن كثر ما جذبه في زوجته هو طيبتها الشديدة ومساندتها لأصدقائها.

الميرغني في المحاماة

وتحدث حمدي المرغني عن فترة تخرجه من كلية الحقوق، فكشف عن حادثة طريفة معه أثناء ترافعه في إحدى القضايا حيث تسبب في حبس المتهم بسبب موقف أغضب قاضي المحكمة.

ويشارك حمدي المرغني، على صعيد فني، في مسلسل "سوبر ميرو" المقرر عرضه في شهر رمضان 2019، وهو من بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، سمير غانم، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.

كما يشارك نجم مسرح مصر في فيلم "حملة فرعون" وهو من بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمير، أحمد التهامي، مايكل تايسون، تأليف كريم حسن بشير ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج محمد السبكي.

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