ستة أعمال ينافس بها صادق الصباح في الموسم الرمضانيّ

يشارك المنتج صادق الصباح في الموسم الدرامي المقبل بستة أعمال، ينافس من خلالها في الموسم الرمضانيّ، في الوطن العربي.

وينافس الصباح في مصر من خلال مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ويشاركه البطولة كلّ من النجوم محمّد ممدوح، ومي عُمر، وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمّد سامي.

ويحمل المُسلسل الثاني عنوان "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، ويُشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فوّاز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمّد محمود، من تأليف أمين جمال وإبراهيم مُحسن ومحمّد فتحي وشريف يُسري وإخراج وائل إحسان.

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ولبنان، فينتظر الجمهور الجزء الثالث من مُسلسل "الهيبة" ويحمل عنوان "الهيبة الحصاد" بطولة النجمين تيم حسن وسيرين عبد النور ويُشارك في البطولة كلّ من النجوم منى واصف وجوزف بو نصّار وعبده شاهين وأويس مخللاتي وروزينا اللاذقاني وتأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

ومسلسل "خمسة ونص" من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، وبمُشاركة رفيق علي أحمد ورولا حماده وتأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

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ومسلسل "دقيقة صمت" بمشاركة شركة "إيبلا" ومن بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا، ومشاركة فادي أبي سمرا وخالد القيش وفادي الصبيح ورنا شميس ويوسف حدّاد من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.

أما في السعودية، فتدخل الشركة للمرة الأولى في إنتاج عمل دراميّ من خلال مُسلسل "يلا نسوق" وذلك بمُشاركة شركة "رايتكس" ومن بطولة كلّ من النجوم مروة محمّد ونرمين مُحسن وعبد المجيد الرهيدي وتأليف سامح سر الختم وأيمن حبيب وإخراج أحمد شفيق.

ومن جانبه، أعرب المُنتج صادق الصبّاح عن حرص الشركة في كل عام، على إنتاج أعمال تحاكي الشارع والجمهور بكل فئاته ومن خلال مواضيع اجتماعيّة وإنسانية تعكس الواقع وتطرح المشاكل والحلول بقالب راقٍ يعكس هويّة شركة "صبّاح أخوان" وتاريخها ونجاحاتها التي نقلت الدراما العربية في السنوات الماضية إلى مكانة وضعتها على الخارطة العالمية.

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