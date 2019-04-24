كاترينا وأكشاي كومار يُنعشان السينما الهندية من جديد بعد غياب 9 أعوام

تعود نجمة بوليوود كاترينا كيف (Katrina Kaif) للعمل مع النجم الهندي أكشاي كومار (Akshay Kumar)، مرة أخرى وبعد مرور 9 أعوام على آخر عمل سينمائي جمع بينهما، وذلك في أحدث أفلام المخرج الهندي الشهير روهيت شيتي (Rohit Shetty) الذي يحمل اسم "Sooryavanshi ".

أكشاي وكاترينا سبق لهما وأن عملا معا في فيلم Namastey London الذي عرض في عام 2007، وفيلم Singh is Kinng الذي عرض في عام 2008.

وأكد صحة أنباء مشاركة كاترينا كيف في فيلم Sooryavanshi متحدث رسمي باسم مخرج الفيلم، ولقد نقلت مصادر إعلامية هندية عن مصدر مطلع قوله إن كاترينا ستقوم بدور زوجة أكشاي كومار في الفيلم، ولقد تحدث المصدر عن ذلك وقال: "كاترينا رشحت لدور البطولة النسائية للفيلم في وقت سابق من هذا العام، ولقد حضرت اجتماعات عمل مع صناع الفيلم، لقد قيل في البداية أن الاختيار قد وقع على بوجا هيجدي (Pooja Hegde) لتقوم بدور البطولة في الفيلم إلا أن روهيت نفى صحة ذلك، أكشاي وكاترينا كانا دائما ثنائي سينمائي ناجح ويحظى بقبول لدى المعجبين، وهو ما سينعكس إيجابا على إيرادات الفيلم في شباك التذاكر"، وأضاف المصدر قائلا: "أكشاي كان دائما ما يرشح كاترينا للمشاركة في بطولة أفلامه، ولكنها كانت ترفض لرغبتها في القيام بدور شخصية نسائية قوية، ودورها في الفيلم الجديد كزوجة أكشاي سيكون دور امرأة قوية تقدم الدعم لزوجها وتساعده على مقاومة الفساد".

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من المقرر أن فيلم Sooryavanshi سيكون جزء من سلسلة أفلام Singham التي تدور أحداثها عن قصص رجال الشرطة وشجاعتهم في مواجهة الفساد، ولقد قام النجم أجاي ديفجان (Ajay Devgn) بدور البطولة في أول أجزاء السلسلة ومن المقرر أن يظهر كضيف شرف في الجزء الجديد من السلسلة والذي يقوم فيه أكشاي أيضا بدور شرطي، جدير بالذكر أن الفيلم الجديد مستوحى من أحداث حقيقية، وهو سيناريو وحوار فرهاد سامجي (Farhad Samji)، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائية في عيد الفطر المبارك في عام 2020.



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