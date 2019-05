شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورتها مع محمد صلاح ..7 معلومات لازم تعرفها عن إيمليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الممثلة الأنجليزية إيمليا كلارك، أن تشغل بال الكثير من متابعيها حول العالم، في أدوارها المختلفة مثل فيلم "Me Before You"، ودور" دنيريس تارجارين" في المسلسل الأكثربحثا ومتابعة حول العالم "Game Of Thrones".



إيمليا كلارك ومحمد صلاح

واليوم يتسأل الكثيرين حول العالم وخاصة في مصر ممن لم يتابعوا المسلسل، عن معلومات حول الممثلة الأنجليزية، التي ركضت فرحا للتصويرمع بطل فريق ليفربول المصرى "محمد صلاح"، في حفل مجلة الـ "Time" الأمريكية.



إيمليا كلارك

واليوم نرصد لكم 7 معلومات عن الممثلة الإنجليزية إيمليا كلارك.

1 – اسمها بالكامل" إيميليا إيزابيل يوفيميا روز كلارك"، واشتهرت بـ "إيمليا كلارك".

2 – ولدت إيمليا كلارك يوم 23 أكتوبر 1986 بلندن، الولايات المتحدة.

3 – تعمل إيمليا كلارك كـ ممثلة أفلام ومسرح، وعارضة أزياء.

4 – بدأت إيمليا كلارك العمل في مجال الفن منذ عام 2009.

5 – أهم أدوارها " دنيريس تارجارين" في مسلسل Game Of Thrones.

6 – ترشحت للعديد من الجوائز المختلفة أهمها الـ Grammy.

7 – حصلت على لقب المرأة الأكثر إثارة في العالم لسنة 2015.