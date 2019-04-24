شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني جونيور يؤكد..أخر 8 دقائق من Avengers: Endgame هم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيورعن بعض التوقعات لجمهور الفيلم المنتظر Avengers: Endgame، وذلك من خلال حواره مع موقع " The Up coming ".

حيث كشف "Iron Man" أن الدقائق ال 8 الأخيرة من Avengers: Endgame هي أهم وأفضل 8 دقائق في تاريخ عالم Marvel السينمائي، حيث سيظهر بها جميع أبطال عالم مارفل.

ولكنه لم يكشف عن شخصيات الأبطال الذين سيظهرون، حيث تلاشت الكثير من الشخصيات مع نهاية الجزء الثالث " Infinity War" الماضى، بسبب "ثانوس"، ومن المقرر ان يبدأ عرض الفيلم اليوم في دور العرض المصرية، ويوم 26 أربلي الجارى حول العالم.

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ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.