شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثواى وريبل ويلسون في أول تريلر لفيلم الكوميديا The Hustle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة عن أول تريلر لفيلم الكوميديا " The Hustle"، المقرر طرحه يوم 10 مايو المقبل.

الفيلم من بطولة الممثلة الامريكية ان هاثاوي، ريبل ويلسون، تيم بليك نيلسون، اليكس شارب، مينا ريان، إنجريد أوليفر، سارة-ستيفاني، كاسبر كريستنسن، سيلين أبراهامز.

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العمل من إخراج كريس أديسون، وتأليف ستانلي شابيرو، بول هينينج، ديل لونر، جاك شيفر.

ويدور فيلم " The Hustle " حول فناناتين محتالتين، واحدة منهما تحصل علي أجر كبير، والأخرى أجرها منخفض، وتتكاتفان لأخذ ثأرهم من رجال فاسدين ظلموهم.