شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحقق 13 مليون مشاهدة بـ"ملعون أبو العشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم، حصد النجاحات بأحدث كليباتها الغنائية، التي تحمل اسم"ملعون أبو العشق"، حيث اقتربت من 13 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 11 أبريل الجاري، كليب "ملعون ابو العشق" من كلمات : عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسون، حيث يعد الكليب عودة قوية لنجوى . Advertisements وفى سياق متصل، تضع نجوى كرم اللمسات النهائية على ألبومها الغنائى الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث تتعاون مع العديد من الشعراء اللبنانيين والملحنين والموزعين، حيث تتكتم تفاصيل الألبوم وتعتبره مفاجأة لجمهورها فى الوطن العربى .

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