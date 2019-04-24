شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة أعياد الربيع..محمود الليثى ومحمد عبد السلام فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثى للسفر إلى أمريكا من أجل إحياء حفلة هناك بمناسبة أعياد الربيع بمدينة " ناشفيل " بولاية تينيسي الأمريكية، فى الثامن والعشرين من ابريل الجاري يشاركه فيها الموسيقى الشعبي محمد عبد السلام بصحبة فرقة مصرية تعزف في امريكا





ومن المفترض أن يغني محمود الليثي خلال الحفل القادم مجموعة من أبرزأغانيه الشعبية الذى اشتهر بغناءها خلال مسيرته الفنية بصحبة عبد السلام الذى بات اسمه واحد من أهم الأسماء فى عالم الموسيقى الشعبية خلال السنوات الأخيرة.