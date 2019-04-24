شاهد: مناوشات بين سيدات مسنات للتصوير مع محمد رمضان داخل لجنة الإستفتاء على تعديل الدستور المصري

شارك الفنان المصري محمد رمضان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي أنتهت بالأمس، وذلك بإحدى مدارس منطقة الدقي. وعقب ظهور رمضان تجمهرت حوله عدد كبير من السيدات المسنات وذلك لطب التصوير معه مما حدث بعض المناوشات البسيطة بينهن.

من جانبه نشر الفنان محمد رمضان ، عبر حسابه الرسمى على الفيسبوك، صورة تجمعه بسيدة بسيطة من الصعيد طلبت أن تلتقط معه صورة عندما تواجد داخل لجنة الاستفتاء، عقب إدلاءه بصوته أول أمس الأحد. وقال رمضان:”قالتلى أنا من الصعيد وبلدياتك وطلبت صورة معايا وموبايلها ما بيصورش، قولتلها هنتصور بموبايلى وهرفع الصورة عندى وثقة فى الله محافظة قنا كلها هتشوفها”.