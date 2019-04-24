مصطفى يوسف يشارك النجوم في أوبريت "هي دي مصر"

شارك عدد كبير من النجوم فى أوبريت "هي دى مصر"، حيث ضم الأوبريت حوالى 11 نجما من مشاهير التمثيل والغناء، منهم "يسرا، لبلبة، مصطفى قمر، مدحت صالح،هشام عباس، حميد الشاعري، مصطفى يوسف، نهال نبيل، مروة ناجي، ياسمين علي، كارمن سليمان، بوسى، كلمات دكتور مدحت العدل،
وأعرب الفنان مصطفى يوسف عن سعادته بمشاركته في الأوبريت، قائلا: اتشرفت أني غنيت في العمل ده، وأني صوت جديد قدمه الفنان الكبير حميد الشاعري.
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