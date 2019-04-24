هاني سلامة ينتهي من تصوير مشاهد "قمر هادي" بالعين السخنة

انتهى النجم هاني سلامة من تصوير جميع مشاهده ضمن السياق الدرامي لمسلسل "قمر هادي" بالعين السخنة , في مشاهد تجمعه مع كل من يسرا اللوزي وداليا مصطفي .
وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي يقوم خلال الفترة الحالية بتصوير العديد من مشاهد المسلسل في مناطق متفرقة بأكتوبر بحضور معظم أبطال المسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة قناة ONE.
ويكثف رؤوف عبد العزيز الأيام القادمة
وكان البرومو الدعائي الأول لمسلسل حقق نجاحا كبيرا، خلال أيام من طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لهاني سلامة، حيث حقق نسب مشاهدة
يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويًا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.
مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي. وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.
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