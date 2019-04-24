كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض 4 أعمال رمضانية على شبكة Netflix والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقطب Netflix هذا الموسم الرمضاني للمرة الأولى نخبة من أبرز نجوم العالم العربي في أدوار البطولة لأربعة مسلسلات تعد هي الأفضل هذا العام، وذلك في إطار المسلسلات المقرر طرحها على المنصة العالمية خلال شهر رمضان.

ويتم عرض كل من مسلسل "الكاتب" و"أنا عندي نص" و"حضن الشوك" و"ماذا لو" بواقع حلقة جديدة يوميًا خلال الشهر المبارك. والاستمتاع بتجربة فريدة من خلال مشاهدة الحلقات في الوقت المناسب لهم وبدون أية إعلانات. . وستكون هذه المرة الأولى التي يستطيع من خلالها أكثر من ١٤٨ مليون عضو في منصة Netflix في أكثر من ١٩٠ دولة من متابعة أحداث المسلسلات الرمضانية يوميًا. والاستمتاع بتجربة فريدة من خلال مشاهدة الحلقات في الوقت المناسب لهم وبدون أي إعلانات.

ومن أولى الأعمال التي ستعرض هذا العام على شبكة Netflix، مسلسل "الكاتب" بطولة الممثل القدير باسل خياط في دور يونس جبران ويشاركه البطولة الفنانة الشابة دانييلا رحمة في دور مجدولين، ويحكي المسلسل قصة أحد أبرز روائيي أدب الجريمة، بعد اتهامه بجريمة تُشبه إلى حدّ مخيف أحداث إحدى رواياته، يُقرّر أن يُفتّش في شبكة من الأعداء الخفيين. مسلسل الكاتب للمخرج القدير رامي حنا ومن إنتاج "إيجل فيلمز".

أما الفنانة شجون الهاجري، فإنها تنضم هذا العام إلى أسرة مسلسل "أنا عندي نص" بالاشتراك مع سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبدالله، و تدور أحداث المسلسل الكوميدي الاجتماعي عن قضية اجتماعية داخلية في إطار الكوميديا السوداء، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها في المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية لكن بسبب العنصرية وطريقة التعصب القانوني والمدني تقف حياتها قليلا بدون أن تحصل على حقوقها. المسلسل من إخراج منير الزعبي ومن إنتاج كنوز الخليج للإنتاج الفني.

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ومن المنتظر ظهور مجموعة من الممثلين الشبان من مختلف أنحاء الوطن العربي من بينهم منذر ريحانة، خالد أمين، أسيل عمران، وروان المهدي في مسلسل "ماذا لو" والذي يطرح فكرة فلسفية تراود الكثيرين, حين تضعك الحياة أمام موقف ذو اتجاهين ويستلزم منك أن تختار أحد الاتجاهين، فيؤثر اختيارك في أحداث حياتك المقبلة، ويؤثر على مستقبلك، ولكن ماذا لو اخترت الاتجاه الثاني في تلك اللحظة كيف كانت ستكون حياتي؟

ويستعرض "ماذا لو" في النصف الأول من شهر رمضان عواقب الخيار الأول للأبطال في حين يستعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم السيناريو الخاص بالخيار الثاني وتأثيره على حياة الأبطال ومستقبلهم. المسلسل من إخراج حسين دشتي ومن إنتاج A&H Media Production.

أما مسلسل "حضن الشوك" بطولة النجمة الهام الفضالة، والنجم ابراهيم الحربي والنجمة ليلى عبدالله، والفنان خالد البريكي والنجمة عبير أحمد، والذي تدور أحداثه حول قصة امرأة فقدت رضيعتها عقب غزو الكويت وبعد سنوات طويلة، تُقرّر ابنتها العودة إلى مسقط رأسها. المسلسل للمخرج حمد البدري ومن إنتاج كنوز الخليج للإنتاج الفني.