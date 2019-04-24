كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راندا البحيري لـ"الخليج 365 الفني": أتمنى نجاح الجزء الثاني من "كابتن أنوش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة الشابة راندا البحيري، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أن الحلقات الخاصة بمسلسل "كابتن أنوش" والتي تعرض على شاشة "mbc مصر" هي حلقات الجزء الثاني وليس حلقا الجزء الأول كما اعتقد الجميع.

وعن سر إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها مرتدية زي شبيه لملابس الخليجيات أكدت أنها كانت ترغب في التغيير ليس أكثر، واعتمدت على أزياء عبود براء، ومكياج سما صفوت.