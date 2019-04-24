كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حورية فرغلي تكشف لـ"الخليج 365 الفني" حقيقة خلافها مع فيفي عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الفنانة حورية فرغلي، ماتردد حول خلافات بينها وبين فيفي عبده، في كواليس تصوير مسلسلهما "ملكة الغجر" مشيرة إلي أنها من أطيب النجمات التي تعاونت معها في العمل وأن كواليس التصوير بينهم أكثر من رائعة.

وعن "اللوك" اذلي ستظهر به في المسلسل أكدت حورية، أنها ترتدي باروكة شعر، وأن مصفف الشعر محمد حافظ ساعدها كثيرا في هذا الأمر، وتمنت أن ينال المسلسل اعجاب الجماهير.

وعن سبب تغيير اسم المسلسل أكدت "حورية" أن تغيير الاسم يعود لمؤلف وفريق عمل المسلسل ولكن هو الاسم الأنسب لأنه يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور. يذكر أن المسلسل تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

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