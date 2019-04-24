هدى حسين تسقط الأقنعة في الدراما الاجتماعية الخليجية “أمنيات بعيدة” في رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: “نحن أمام عمل درامي بخطوط درامية ذات إيقاع سريع، وهو ما أحرص عليه في رمضان لأننا في زمن لا نحتمل فيه الإطالة غير المجدية سواءً في الحوارات أو في الصورة.. إلاّ اذا استدعى الحدث ذلك”، بهذا الكلام تعد النجمة هدى حسين بأن مسلسلها الجديد “أمنيات بعيدة” للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد القفاص على “MBC دراما” سيكون متميزاً، وستبقي أحداثه المشاهد في حالة لهاث مستمر، على حدّ وصفها.

وفيما تطرح حكاية العمل عدداً من القيم الإنسانية التي تتوضّح من خلال العلاقات المضطربة داخل البيت الواحد، تحمل الأحداث ألغازاً تتّضح تفاصيلها حلقة بعد أخرى، والرسالة تهدف إلى إسقاط الأقنعة وتعرية أولئك الذين يقدمون أنفسهم بصورة مثالية كمفاتيح للخير في المجتمع وهم في الحقيقة أبواب للشر”.

هدى حسين.. ألتقي بجمال الردهان بعد طول غياب

تشير هدى حسين إلى أن “المسلسل يضم عناصر بشرية كبيرة أتعامل لأول مرة مع بعضها”، مضيفةً: “لقائي بعد طول غياب مع الممثل القدير جمال الردهان، ومع نجمات شابات يتعاونّ معي لأول مرة أمثال شيلاء سبت، وهنادي الكندري، ورهف العنزي، هو أمر رائع، وعلى الطرف الآخر نجوم شبان منهم عبد الله الطراروة، وحمد العماني، وعبد العزيز مندني.. كل ذلك ضمن حلقات تتضمن أحداث جميلة وخطوط مترابطة”. وتعتبر هدى حسين أن “أجمل ما في العمل هي تقنية جديدة استخدمها المخرج المتمكن من أدواته محمد القفاص، الذي قدم هذه المرة أسلوباً مختلف تماماً عن عملين سابقين جمعانا ببعضنا سابقاً، لذا فأنا متشوقة لمعرفة ردود أفعال المشاهدين أزاءه على شاشة MBC”. وتعد هدى حسين الجمهور بأنها ستظهر هذه المرة بصورة مختلفة عن أي عمل آخر، وفي شخصية تجسّدها للمرة الأولى وفيها الكثير من التناقضات”. أخيراً تشيد هدى حسين بما أسمته “أمانة المخرج محمد القفاص على النص وكذلك على الممثلين”، مؤكدةً للجمهور أنهم أمام عمل مختلف بجميع المقاييس.

جمال الردهان.. أقدم شخصية فيها تنوعاً كبيراً يعطيني متعة..

يقول جمال الردهان “تشرّفت أن أكون مع هذه الفنانة الكبيرة التي تربطني بها علاقة أخوة وزمالة قديمة، وشاءت الصدف أن يتأخر اللقاء كل هذا الوقت، وأوجه شكري للمخرج على اختياري للانضمام إلى هذا العمل.” ويتابع الردهان “شخصية سلمان التي أؤديها تتميز بخطوط درامية ثرية، وقد قمت بدراستها بالتعاون والتنسيق مع الكاتبة منى الشمري”. وحول الشخصية التي يؤديها في العمل، يقول الردهان: “سلمان هو مزيج من شخصية متناقضة فيها نواح ٍعدة، حيث لا يمكنك أن تكتشف ما إذا كان خيراً أم شريراً، طيباً أم خبيثاً، مغروراً أم متواضعاً”. ختاماً يبدي الردهان سعادته بهذا التنوع في الشخصية، فالدور الذي يلعبه، على حدّ وصفه: “يمنحني متعة فنية كبيرة كممثل، وذلك لصعوبة الأداء في المشاهد المختلفة، وأتمنى أن أكون على قدر التحدي وأن أنقل الشخصية للمشاهد بشكل جيد أمام الكاميرا.. يعزّز ذلك كله ثقتي الكبيرة بالمخرج الذي نؤدي معه “السينما المُمسرحة” إن جاز التعبير، وسيظهر هذا التنوع والخليط جليّاً أمام المشاهد”.

حمد العماني… العمل مع هدى حسين متعة!

من جانبه يصف حمد العماني “نص “أمنيات بعيدة” بـ “الجميل جداً والذي يحمل أحداثاً مشوقة جذبتني للإبحار بقراءته قبل أن نبدأ التصوير، كما جعلني متحمساً بل طماعاً أن أكون في عداد نجومه”. ويشير العماني “أجسد شخصية جديدة عليّ، سأتركها مفاجأة للمشاهد ليكتشف أسرارها”. ويختم قائلاً: “العمل مع هدى حسين متعة، وكنت أتمنى هذا اللقاء منذ زمن بعيد، حتى آن أوانه أخيراً، وأعتبر أنني من المحظوظين لوقوفي أمامها في هذا المسلسل”.

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الكاتبة منى الشمري.. أعطي ذوي الاحتياجات الخاصة هامشاً في أعمالي..

تشير الكاتبة منى الشمري أن “مسلسل “أمنيات بعيدة”، هو عمل معاصر يحمل فكرة جديدة غير مطروقة في الدراما الخليجية سابقاً، ويعتمد على الايقاع السريع والإثارة والتشويق وتشابك الخيوط الدرامية”، لافتة إلى أن: “المسلسل يريد القول أن الشر ليس فطرياً في الانسان بل هو نتيجة تراكمات وترسبات نفسية واجتماعية، تُفضي إليه، إذ نولد بفطرة سليمة وليس أشراراً، ولكل إنسان أسباب تغيّر هذه الطبيعة، لكن خلال المسلسل، سيشعر المشاهد بالحيرة، ما بين أن يتعاطف مع الشرير أو أن يكرهه”.

تتوقف الشمري مطوّلاً عند دور لطيفة، الشخصية الرئيسية في العمل، وهي إنسانة خيّرة تحظى بمكانة اجتماعية بارزة في المجتمع، لكن لديها جوانب مظلمة في حياتها”. وتضيف: “هناك أمنيات مشوّهة قد نقاتل العمر كله كي نحققها، وهذا ما يطرح السؤال: هل نؤيد تحقيق كل الأمنيات حتى لو كانت هذه الأمنيات شريرة؟” وتستطرد الشمري: “سنلمس كذلك فكرة استماتة بعض الشحصيات من أجل تحقيق هذا النوع من الأمنيات بأي طريقة كانت. وسنرى نماذج من الثراء المستبدّ حين لا يشعر الغني بغيره ويتنكّر للجميع.. وسنشاهد كذلك نمطاً يمثّل الإنسان الفقير الذي قد تجعله ظروفه انتهازياً وتدفعه إلى الانتقام”. وتختم الشمري: “أركّز على إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة هامشاً من أعمالي، فهي فئة مستبعدة من الدراما رغم أنهم شركاء في المجتمع، كما أنني لا أحب استخدام الكلام المعبر عن الحب بطريقة مباشرة بل أفضل صياغة هذا الكلام بعبارات أدبية راقية”.

المخرج محمد القفاص.. هذه تجربة بسيطة ولمسة إضافة في رؤيتي الإخراجية..

يشير المخرج محمد القفاص إلى أن “كل عمل فني أتصدى لإخراجه أعتبره بمثابة أول عمل لي، وقد أضفتُ إلى تجربتي في “أمنيات بعيدة” لمسة خاصة في الرؤية الإخراجية”. يعتبر القفاص أن: “نجمة كبيرة بحجم هدى حسين عندما تحمّلك أمانة فنية، يجب أن تكون قادراً على حملها وأن تكون أهلاً لهذه الثقة”. ويؤكد ختاماً على إحدى أهم ميزات العمل ألا وهي “ترابطه بخيوط متصلة – متفرقة، إضافةً إلى أنه يعتمد على البطولة الجماعية من أعمار مختلفة.. لن أقول بأننا نقدم العمل الأهم في رمضان، لكنني أعد الجمهور بأننا سنكون رقماً صعباً”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “أمنيات بعيدة”، هو من تأليف منى الشمري وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، جمال الردهان، حمد العماني، هنادي الكندري، عبدالله الطراروة، شيلاء سبت، غدير السبتي، حصة النبهان، رهنف العنزي، أحمد السداني، اسماعيل الراشد، ياسة، عبد العزيز مندني، شيخة البدر وآخرين.