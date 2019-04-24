إلهام الفضالة: لمّا دخلت الساحة كانت فاضية.. والسوشال ميديا فضحتنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة إنها كانت السبب في دخول الكويتيات لمجال الدراما الكويتية، بعد أن كانت تستعين بفنانات من جنسيات أخرى.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية: "أنا فتحت باب حق الكويتيات وايد.. يعني يوم أنا ما دشيت المجال الفني كانوا الممثلات الكويتيات منى شداد وأختها مشاعل فقط وكم ممثلة أخرى معدودات والباقي من جنسيات أخرى".

وتابعت الفضالة: "أنا لما جيت دخلت الساحة كانت فاضية وما كنت أكتب اسم الفضالة في بداياتي، كنت أكتفي باسم إلهام، ولكن بتشجيع من الفنانة حياة الفهد وفجر السعيد كتبت اسمي بالكامل".

وطالبت الرقابة الكويتية بإعطائهن الفرصة كفنانات لمناقشة القضايا الاجتماعية المستجدة، والتي تتسم بالجرأة، موضحة أنه بعد دخول السوشال ميديا، أصبح من الصعب إخفاء أي شيء.

واستطردت: "الشارع الخليجي أصبح يهتم كثيرًا بالقضايا الاجتماعية، خاصة بعد السوشال ميديا؛ لأنه لا يمكن إخفاء أي شيء عليهم، لذلك لابد أن يكون هناك دقة في اختيار المواضيع التي تقدم عبر الدراما".

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وقالت: "أقول للرقابة هالحين ما في شيء مخشوش (مخبأ) عن المجتمع.. فأنا بقول للرقابة عطينا مجال نعرض هذه الأفكار.. مو كل شي ما يصير نعرض هذا الموضوع.. لأن السوشال ميديا فضحتنا وطلعت اللي في الديرة "زوير وعوير".. فخلينا نصلح حتى لو طرحنا الأعمال في البداية بشكل سلبي أكيد عندنا حلول لها في النهاية بشكل إيجابي".

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أكدت أنها نادمة بشدة على زواجها المبكر، معتبرة أنه "غلطة".

وقالت في بث مباشر عبر حسابها على "إنستغرام" إنها أنجبت طفلها الأول في عمر الـ 16 سنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الزواج المبكر "حلو ومش حلو"، متطرقة إلى مسألة أن الأبناء يكونون مقاربين لها في العمر.

وأشارت إلى أنه كان هناك جهل في بداية الحياة الزوجية وعدم إلمام بأمور الحياة، والزواج في الكبر أفضل بحيث تكون فيه الزوجة ناضجة ومتقاربة الأفكار مع زوجها.