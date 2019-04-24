ريهام حجاج تتزوّج محمد حلاوة بحضور النجوم.. لم ترتدِ فستان زفاف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، بزواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حفل امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحضور كوكبة من نجوم الفن.
وشاركت الإعلامية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستغرام" عددًا من الصور والفيديوهات من الاحتفالية الخاصة بريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بمناسبة زفافهما.
وأظهرت الصور حضور نجوم الفن، على رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا، وإلهام شاهين، ودنيا عبدالعزيز، وريم البارودي، أنغام، وأحيا الحفل النجم اللبناني رامي عياش والمطرب المصري محمود العسيلي.
ولم ترتد ريهام فستانًا أبيض، بل اختارت واحدًا باللونين الأسود والأبيض، طويلًا وضيقًا وبه فتحة كشفت عن إحدى ساقيها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج القوي.
ووجهت ريهام دعوات خاصة للعديد من النجوم غيرت فيها اسمها، وتم توقيعها باسم "ريهام حلاوة" بدلاً من اسمها.
ويُعرض حاليًا لريهام حجاج مسلسل"كارمن"، على شاشة قناة "سي بي سي"، ويشاركها بطولته محمد كيلاني، أحمد حلاوة، هاجر أحمد، ولاء الشريف، ليلى عز العرب، ومن إخراج حسين شوكت، تأليف خالد حمام.
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