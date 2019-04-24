زوج سيرين عبدالنور يُعلّقُ على مشاهدها الرّومانسيّة مع تيم حسن.. ووفاء كيلاني تلتزمُ الصّمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحتْ شركة الصّباح، الأغنية الخاصّة بتتر مسلسل "الهيبة- الحصاد"، والتي تحمل اسم "أزمة ثقة"، ويغنيها الفنّان السّوريّ، ناصيف زيتون، على طريقة الفيديو كليب، يجمع فيه أبرز المشاهد الرّومانسيّة، بين نجمي العمل، تيم حسن، وسيرين عبدالنور.

وكشف الكليب، عن عدد كبير من المشاهد الرّومانسيّة، والحميميّة بين النّجمين، وعن قصّة الحبّ العنيفة، التي سيشهدها الجّزء الثّالث من العمل.

في المقابل، تساءل كثيرون، عن رأي فريد رحمة، زوج الفنانة سيرين عبدالنور، عن رأيه، ورأي الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، زوجة الفنّان تيم حسن، بتلك المشاهد، خصوصًا أنّها بدتْ "جريئة" نوعًا ما.

ولم ينتظر الجمهور كثيرًا، حتى قرّر رحمة، وضع حدّ لكلّ التّساؤلات، وأيّ أخبار من الممكن أنْ يتمّ إطلاقها، حول رأيه بالمشاهد، وذلك بتغريدة تظهر فيها صورة للثنائيّ، حسن، وعبدالنور، معلّقًا عليها: "عالشاشه انت و سيرين قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن".

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ومن جانبه، ردّ تيم حسن، على تغريدة فريد رحمة قائلًا: "تسلم خي فريد الله يوفقك وسيرين ويخليكن لبعض وانشالله يكون النجاح حليفنا".

هذا، ولم يصدر بعد، أيّ تعليق من الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، بعد إطلاق الأغنية على هذه المشاهد، أو العمل بشكل عام.