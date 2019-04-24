شكرا لقرائتكم خبر عن كليب " بنت أكابر" لأصالة يتخطى 9 مليون مشاهدة في 14 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز كليب "بنت أكابر" للمطربة أصالة الـ 9 مليون مشاهدة بعد مرور 14 يوم من طرحها فى وقت سابق خلال شهرابريل عبر قناتها علي موقع يوتيوب. أغنية "بنت أكابر" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغاني أكثر بحثاً على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها. أغنية "بنت أكابر" تعد هي الأولي التى تقوم أصالة بغناءها باللهجة الصعيدي فى مسيرتها الغنائية. Advertisements

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