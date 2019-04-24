شكرا لقرائتكم خبر عن مع الموسم الثامن لـ"جيم أوف ثرونز".. كاميرتنا داخل مدينة "جيورون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد هوس المسلسل الشهير، جيم أوف ثرونز Game of Thrones، للظهور مرة أخرى فى كافة أرجاء العالم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الثامن منه، ولهذا خاضت الكاميرا الخاصة بنا، جولة فى مدينة "جيورون" الإسبانية، حيث تم تصوير العديد من مشاهد المسلسل.

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وتشتهر المدينة، بالأزقة المتعرجة والسلالم فى الحى اليهودى القديم والتى ظهرت فى مدينة برافوس فى المسلسل، وكاتدرائية القديسة مريم التى ظهرت فى مشاهد تسول أريا ستارك فى"برافوس"، أو كما تعرف بكاتدرائية جيرونا، والسلم الشهير العالى لها الذى ظهر بوضوح فى المسلسل.

المدينة النابضة بالحياة تطل على ضفاف الأنهار، وتحتضن العديد من الآثار التى تعود للقرون الوسطى، وشهدت نشاطا ملحوظا فى السياحة عقب أحداث المسلسل.