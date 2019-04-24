شكرا لقرائتكم خبر عن حليب العمالقة..رسالة عميقة من تورمند إلى بريان أوف تارث فى Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سبعة مواسم تم عرضها من المسلسل الشهير Game of thrones، والثامن جارى عرضه، ودائماً ما يركز الكاتب جورج مارتن على المشاهد الدرامية بين الممثلين، والتى كان يعشقها متابعى المسلسل لعمق الحوارات التى تدار.

وركز مارتن فى الموسم الجديد على المشاهد التى تمتزج بالمزاح والسخرية، وكان بطل تلك المشاهد الممثل كريستوفر هيفجو صاحبة شخصية "تورمند" الذى وقف فى منتصف قاعة وينترفيل قبل الحرب الكبرى بساعات وشرح للحاضرين عن سر قوته الكبيرة التى يتمتع بها.

وأرجع تورمند سر قوته إلى مكوثه داخل منزل أحد العمالقة بعد قتله لمدة ستة أشهر يتناول الحليب الطازج مثل أولاده العمالقة من زوجته، وسرعان ما برز المشهد عبر وسائل السوشيال ميديا وتحول الى تريند وكوميكس منه.

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كاريكاتير تورمند

وشارك مؤخراً هيفجو على التريند الذى تصدر وسائل السوشيال ميديا، ونشر صورة كاريكاتير منذ قليل له وهو يقوم بالرضاعة من عملاقة ضخمة للغاية، ليسير مع جمهوره على التريند الذى يعد هو بطله الأول، وسرعان ما شاركت الممثلة جويندولين كريستى، صاحبة شخصية "بريان اوف تارث" والتى يستمر تورمند دائماً فى إثارة إعجابها.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.