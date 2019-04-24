شاهدوا الفاشينيستا فينيسيا تكشف سبب مغادرتها “كلام نواعم”.. وما كان موقف حليمة بولند!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - كشفت ​الفاشينيستا فينيسيا​ عن سبب انسحابها من برنامج “​كلام نواعم​”، مشيرة الى انها تعرضت لخدعة كبيرة من قبل مقدمات البرنامج، اضافة الى استقبالهن السيئ لها.



وقالت فينيسيا في احد لقاءاتها التلفزيونية: “خدعوني وغدروا فيني.. لأني ماحدا يقط حالة في النار.. عنوان الحلقة ”جوع الشهرة“ لو أنا أعرف من الأول ما كنت طلعت من الكويت لأني كدة بكون بقط حالي بالنار أو بدور على شهرة.. ولا أريد لا بلبلة ولاشهرة الموضوع أصلا مضايقني”.

وتابعت أن الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​، ساندتها في ازمتها الصحية التي تعرضت لها بعد انسحابها من البرنامج، قائلة: “حليمة بولند وقفت معاي وقفة ما انساها.. لأني من كتر ما انفعلت فقدت الوعي؛ لأني كنت مضغوطة نفسيا؛ بسبب وفاة والدتي التي لم يمر عليها سوى شهر ونص، فضلا عن أن الاستقبال كان سيئا جدا”.