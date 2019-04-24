ريهام حجاج تحتفل بذكرى زواجها بحضور اصدقائها

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية ​بوسي شلبي​ صور من الاحتفال بزواج الممثلة ​ريهام حجاج​ على رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر هذه المناسبة عدد من المشاهير من بينهم يسرا، وفاء عامر، محمد شاهين، ودنيا عبد العزيز.

الجدير ذكره ان ريهام حجاج تزوجت من محمد حلاوة منذ عدة أشهر، وذلك بعد طلاقه من الممثلة ياسمين عبد العزيز.

Advertisements