أحمد إبراهيم: لا أرغب بأن تنجب أنغام مني.. ما موقف الأخيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - فاجأ الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ الجميع حيث اشار الى انه لا يرغب بأن تنجب الفنانة ​أنغام​ منه، حيث قال: “أنغام لا تزال قادرة على الإنجاب، وأنا كذلك، لكن بالنسبة إلي كانت لي تجربة أبوة، ولدي الآن ولدان هما مالك وعيسى، أحبهما جداً، ولا أحب أن يكون لي في الدنيا أبناء غيرهما”.

وعن موقف أنغام من قراره قال إبراهيم: “أعتقد أن أنغام لديها التفكير ذاته بعد أن رزقت بولديها عمر وعبد الرحمن. ومن الطبيعي أن أي اثنين يحبان بعضهما يتمنيان إنجاب أولاد، لكني أرى أن إنجابنا أطفالاً قد يكون عاملاً سلبياً في علاقتي بأنغام لأننا جئنا لبعض فرصة كي نعوض أنفسنا عن “حاجات كتيرة جداً”، ولا نريد لأي شيء أن يشغلنا عن بعضنا”.

وكشف إبراهيم أنه أحب أنغام من طرف واحد منذ 20 عاما، إلى أن تزوجها أخيرا.

كلام أحمد إبراهيم جاء خلال مقابلة مع مجلة زهرة الخليج.