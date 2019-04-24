براد بيت وجينيفر أنستون يخططان للزواج بعد طلاقه من أنجيلينا جولي

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - كشفت مجلة “نيو إيديا” الإسترالية، أن الممثل العالمي، ​براد بيت​ والممثلة جينيفر أنيستون يخططان للزواج رسميًا، بعد قرار المحكمة بانفصاله عن النجمة أنجيلينا جولي.

وقال مصدر للمجلة إنه بمجرد أن حصل براد بيت على تأكيد بانفصاله من الناحية القانونية، أخبر بيت وجينيفر جميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما أنهما سيتمكنان من الزواج رسميًا وسيقومان بتشريع زواجهما في المحكمة في يوليو.

وأضاف أن براد تلقى مكالمة من محاميه في وقت سابق من هذا الشهر لإعطائه آخر مستجدات القضية، وقام على الفور بالطلب من جينيفر البدء في التخطيط لحفل زفافهما القانوني.

ووفقًا لما ذكره المطلعون، استأجر الثنائي ثماني فيلات خاصة فاخرة في منتجع ”One & Only Palmilla“ لأقاربهما وأصدقائهما في 29 يوليو.

واختارت جينيفر فستانًا بسيطًا وأنيقًا من فيرساتشي – أحد مصمميها المفضلين – وطلبت من كورتيني كوكس أن تكون وصيفة لها.