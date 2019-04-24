“اتحملني”.. ثالث أغاني ألبوم مي كساب الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية مي كساب أحدث أغاني ألبومها الجديد “أنا لسه هنا” بعنوان “اتحملني” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”. “اتحملني” من كلمات محمد عاطف، ألحان محمد يحيى وتوزيع أوكا ويأتي إطلاقها ضمن الخطة التسويقية التي تتّبعها مي كساب لإصدار ألبومها. تجدر الإشارة إلى أن مي كساب تعود بألبوم “أنا لسه هنا” إلى الجمهور ومحبّيها بعد فترة غياب لا يستهان بها عن سوق الألبومات الغنائية في مصر والوطن العربي. لمشاهدة فيديو أغنية “اتحملني”:

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